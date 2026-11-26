Arrêt sur images du 26 novembre 2026 : une usine de vaccins en Afrique du Sud

La société sud-africaine Biovac a annoncé qu’une nouvelle usine de fabrication avait pour objectif d’augmenter considérablement la production africaine de vaccins d’ici fin 2028, afin de contribuer à réduire la forte dépendance du continent vis-à-vis des doses importées. L'Afrique a besoin de plus d'un milliard de doses de vaccin par an, mais selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, seulement environ 1 % d'entre elles sont produites sur le continent.