Arrêt sur images du 26 novembre 2026 : une usine de vaccins en Afrique du Sud
La société sud-africaine Biovac a annoncé qu’une nouvelle usine de fabrication avait pour objectif d’augmenter considérablement la production africaine de vaccins d’ici fin 2028, afin de contribuer à réduire la forte dépendance du continent vis-à-vis des doses importées.
L'Afrique a besoin de plus d'un milliard de doses de vaccin par an, mais selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, seulement environ 1 % d'entre elles sont produites sur le continent.
Arrêt sur images du 26 novembre 2026 : une usine de vaccins en Afrique du Sud
La société sud-africaine Biovac a annoncé qu’une nouvelle usine de fabrication avait pour objectif d’augmenter considérablement la production africaine de vaccins d’ici fin 2028, afin de contribuer à réduire la forte dépendance du continent vis-à-vis des doses importées. L'Afrique a besoin de plus d'un milliard de doses de vaccin par an, mais selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, seulement environ 1 % d'entre elles sont produites sur le continent.
à suivre
Arrêt sur images du 25 novembre 2026 : la mission Shenzhou 24 en orbite
Arrêt sur images du 24 novembre 2026 : le Sénégal rétabli en vainqueur...
Arrêt sur images du 23 novembre 2026 : 24 morts dans un chavirement au...
Arrêt sur images du 20 novembre 2026 : la COP 31 "omet" les énergies fossiles
Arrêt sur images du 19 novembre 2026 : Poutine, Xi Jinping et Trump à la...
Arrêt sur images du 17 novembre 2026 : Ramaphosa répond à Elon Musk sur...
Plus de Arrêt sur images
01:00
Arrêt sur images du 26 novembre 2026 : une usine de...
01:00
Arrêt sur images du 25 novembre 2026 : la mission Shenzhou...
01:00
Arrêt sur images du 24 novembre 2026 : le Sénégal rétabli en vainqueur de...
00:59
Arrêt sur images du 23 novembre 2026 : 24 morts dans...
01:00
Arrêt sur images du 20 novembre 2026 : la COP 31 "omet"...
01:00
Arrêt sur images du 19 novembre 2026 : Poutine, Xi...
01:00
Arrêt sur images du 17 novembre 2026 : Ramaphosa répond...
01:00
Arrêt sur images du 16 novembre 2026 : José Maria Neves réélu au Cap-Vert...
01:00
Arrêt sur images du 13 novembre 2026 : la panne mondiale...
01:00
Arrêt sur images du 12 novembre 2026 : des babouins...
00:59
Arrêt sur images du 10 novembre 2026 : le calvaire...
00:59
Arrêt sur images du 9 novembre 2026 : première médaille...
01:00
Arrêt sur images du 6 novembre 2026 : aux USA, Trump brandit déjà l'arme...
01:00
Arrêt sur images du 5 novembre 2026 : l'Iran commémore...
01:00
Arrêt sur images du 4 novembre 2026 : déroute pour...
01:00
Arret sur images du 3 novembre 2026 : l’Afrique du...
01:00
Arrêt sur images du 2 novembre 2026 : début des JO...
01:00
Arrêt sur images du 30 octobre 2026 : à Moscou, Poutine salue ses "alliés...
01:00
Arrêt sur images du 29 octobre 2026 : un sommet Russie-Afrique...
01:00
Arrêt sur images du 28 octobre 2026 : les principaux...
01:00
Arrêt sur images du 27 octobre 2026 : J-1 avant le...
01:00
Arrêt sur images du 26 octobre 2026 : Moscou accueille...
01:00
Arrêt sur images du 22 octobre 2026 : manifestation à Londres contre un nouveau...
01:00
Arrêt sur images du 21 octobre 2026 : le pape Léon...
01:00
Arrêt sur images du 20 octobre 2026 : Meta accusé d'ingérence...
01:00
Arrêt sur images du 19 octobre 2026 : le PAM réduit...
01:00
Arrêt sur images du 16 octobre 2026 : 35 morts dans...
01:00
Arrêt sur images du 15 octobre 2026 : les féminicides en hausse au Cameroun
01:00
Arrêt sur images du 14 octobre 2026 : un Grand Prix...
01:00
Arrêt sur images du 13 octobre 2026 : Kabila de retour...
01:00
Arrêt sur images du 12 octobre 2026 : Kipchoge remporte...
01:00
Arrêt sur images du 9 octobre 2026 : la Sud-Africaine...
01:00
Arrêt sur images du 8 octobre 2026 : l'Égypte et la Corée du Sud renforcent...
01:00
Arrêt sur images du 7 octobre 2026 : Israël commémore...
01:00
Arrêt sur images du 6 octobre 2026 : des médiateurs...
01:00
Arrêt sur images du 5 octobre 2026 : l'armée éthiopienne...
01:00
Arrêt sur images du 2 octobre 2026 : le crash d'hélicoptère...
01:00
Arrêt sur images du 1er octobre 2026 : panique à bord d'un vol Flydubai
01:00
Arrêt sur images du 30 septembre 2026 : le Burkina...
01:00
Arrêt sur images du 29 septembre 2026 : la Russie...
01:00
Arrêt sur images du 28 septembre 2026 : 28 morts dans...
01:00
Arrêt sur images du 25 septembre 2026 : Donald Trump...
01:00
Arrêt sur images du 23 septembre 2026 : le pape Léon XIV béatifie Fulton...
01:00
Arrêt sur images du 22 septembre 2026 : les médias...
01:00
Arrêt sur images du 21 septembre 2026 : au Yémen, l'hostilité...
01:00
Arrêt sur images du 18 septembre 2026 : au Nigeria,...
01:00
Arrêt sur images du 17 septembre 2026 : l'exode de...
01:00
Arrêt sur images du 16 septembre 2026 : les féminicides en Afrique du Sud
01:00
Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs...
01:00
Arrêt sur images du 14 septembre 2026 : Dangote passe...
01:00
Arrêt sur images du 10 septembre 2026 : l'économie...
00:59
Arrêt sur images du 9 septembre 2026 : 40 jours de...
01:00
Arrêt sur images du 8 septembre 2026 : le Népal et le Tibet en deuil après...
01:00
Arrêt sur images du 7 septembre 2026 : un regain d'intérêt...
01:00
Arrêt sur images du 4 septembre 2026 : Trump décore...
01:00
Arrêt sur images du 3 septembre 2026 : Madrid sous...
01:00
Arrêt sur images du 2 septembre 2026 : Xi Jinping en...
01:00
Arrêt sur images du 25 août 2026 : nouvelle attaque de gangs meurtrière en...
01:00
Arrêt sur images du 24 août 2026 : 30 morts dans l'éboulement...
01:00
Arrêt sur images du 17 août 2026 : le Cameroun remporte...