Le prédicateur zimbabwéen Uebert Angel a comparu mardi 24 novembre 2026 devant le tribunal de première instance de Harare, menotté et escorté par des policiers. Âgé de 48 ans, le fondateur de l’église Spirit Embassy est poursuivi pour agression sexuelle aggravée sur une femme de 40 ans.

Selon les éléments présentés par le ministère public, les faits présumés se seraient déroulés en 2025 dans les locaux de son église, situés au Harare Hippodrome, dans le quartier de Braeside. La plaignante, mère de six enfants, aurait sollicité l'aide du religieux pour trouver un logement et financer la scolarité de ses enfants. Le parquet affirme qu'après lui avoir remis une enveloppe contenant 1 000 dollars américains, Uebert Angel l'aurait suivie avant de la contraindre contre un mur et de commettre l'agression présumée.

Lors de l'audience, le ministère public s'est opposé à sa remise en liberté sous caution. Le procureur Clemence Chimbari a notamment évoqué un risque de fuite, soulignant que le prédicateur posséderait deux passeports, disposerait de moyens financiers importants et entretiendrait des relations à l'étranger. L'accusation a également relevé des incohérences concernant les adresses communiquées aux enquêteurs.

Le parquet estime que les charges retenues sont sérieuses. En cas de condamnation, le prévenu encourt une peine comprise entre 15 et 20 ans d'emprisonnement, conformément aux dispositions de la législation zimbabwéenne.

Arrêté le dimanche 22 novembre alors qu'il dirigeait un office religieux au Harare Hippodrome, Uebert Angel a passé plusieurs nuits en garde à vue avant d'être présenté à la justice. Il n'a pas été invité à plaider lors de cette première comparution.

Ses avocats, conduits notamment par le professeur Lovemore Madhuku, doivent répondre aux arguments du parquet concernant la demande de liberté sous caution. Les débats ont été reportés à mercredi 25 novembre.

Dans l'attente de la décision du tribunal, le prédicateur reste en détention provisoire. À ce stade, les faits qui lui sont reprochés relèvent d'allégations et aucune condamnation n'a été prononcée.