Malgré le recul de la mortalité liée au sida, l’Onusida alerte sur les conséquences de la diminution de l’aide internationale. L’Afrique subsaharienne, région la plus touchée par le VIH, subit de plein fouet les restrictions budgétaires, qui fragilisent notamment les programmes de prévention et de dépistage.

Dans un rapport publié mardi 24 novembre, l’Onusida souligne les répercussions du gel de l’aide américaine sur la réponse mondiale au VIH. En 2025, les financements consacrés à cette lutte en Afrique subsaharienne ont diminué d’au moins 12 %.

Si les gouvernements africains se sont mobilisés pour assurer la continuité des traitements, les dispositifs de prévention ont été particulièrement affectés. Plus de deux millions de jeunes femmes bénéficiaient des programmes désormais suspendus dans la région.

En Afrique orientale et australe, la distribution de préservatifs a reculé de 17 % en un an, tandis que l’accès aux traitements préventifs contre le VIH, notamment la PrEP, s’est réduit.

Des avancées mondiales menacées

Les disparités restent également importantes dans la prise en charge des enfants. Le Mozambique, la République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud figurent parmi les pays comptant le plus grand nombre d’enfants vivant avec le VIH sans traitement.

À l’inverse, le Kenya, le Rwanda et le Zimbabwe pourraient parvenir à réduire de 90 % les nouvelles infections d’ici à 2030, sous réserve de rétablir les services perturbés.

En 2025, quelque 570 000 personnes sont décédées de maladies associées au sida dans le monde, contre 600 000 en 2024 et 1,3 million en 2010.

Par ailleurs, 32,1 millions des 41 millions de personnes vivant avec le VIH bénéficiaient d’un traitement en 2025, soit une couverture de 78 %.

Malgré ces avancées, l’Onusida prévient que les conséquences des restrictions budgétaires sur l’évolution de l’épidémie pourraient ne se manifester pleinement que dans plusieurs années.