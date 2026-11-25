Nicolas Sarkozy, son épouse, Carla Bruni et un paparazzi seront jugés du 3 novembre au 2 décembre 2027 pour subornation de témoins dans le cadre de l'affaire du financement de sa campagne en 2007 par la Libye.

L’un des principaux plaignants dans cette affaire était le franco-libanais Ziad Takieddine, décédé au Liban en 2025.

En 2016, il avait affirmé avoir aidé à remettre jusqu’à cinq millions d’euros en espèces provenant de Mouammar Kadhafi à Sarkozy notamment, avant rétropédaler en novembre 2020.

Nicolas Sarkozy et son épouse sont soupçonnés d'avoir payé Ziad Takieddine pour qu'il revienne sur ses premières déclarations. Ils auraient fait appel à la reine des paparazzi, Mimi Marchand, dans cette optique.

Les prévenus encourent une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 150 000 euros.

Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce "pacte de corruption" avec la Libye. La Cour d'appel rendra son verdict lundi concernant ce dossier.