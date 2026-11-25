L’Afrique du Sud rend hommage à Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente du pays, décédée le 20 novembre 2026 à l’âge de 71 ans. Dirigeants politiques, anciens collègues et proches se sont réunis mardi à Sandton pour saluer son parcours et son engagement en faveur des droits des femmes et de l’égalité.

Lors de la cérémonie commémorative, le vice-président sud-africain Paul Mashatile a rappelé l’importance de son héritage politique. Il a notamment souligné qu’en 2005, sous la présidence de Thabo Mbeki, elle était devenue la première femme à accéder à la vice-présidence de la République sud-africaine.

Paul Mashatile a également salué sa contribution à plusieurs initiatives nationales, notamment le programme de croissance accélérée et partagée de l’Afrique du Sud (ASGISA) et l’initiative conjointe sur l’acquisition de compétences prioritaires (JIPSA). Des programmes destinés à soutenir le développement économique et à renforcer les compétences dans le pays.

L’ancienne présidente de la Commission électorale indépendante, Brigalia Bam, a également pris la parole. Dans un témoignage empreint d’émotion, elle a décrit Phumzile Mlambo-Ngcuka comme une personnalité exceptionnelle, évoquant aussi bien ses qualités humaines que son engagement envers les autres.

Elle a notamment exprimé un regret : celui de ne pas avoir vu son ancienne collègue accéder à la présidence du pays. « Je suis déçue. Je suis peinée qu’elle n’ait pas obtenu le poste de présidente de ce pays », a-t-elle confié.

Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquelles l’ancienne vice-présidente Baleka Mbete, l’ancienne ministre Naledi Pandor, la ministre Angie Motshekga, la première dame Tshepo Motsepe et l’homme d’affaires Patrice Motsepe.

Au-delà de ses fonctions officielles, Phumzile Mlambo-Ngcuka laisse le souvenir d'une figure majeure de la vie publique sud-africaine, dont l'engagement en faveur de l'émancipation des femmes et de l'égalité des chances a marqué le pays.