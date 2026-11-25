Un tribunal zimbabwéen a émis un mandat d’arrêt contre Bellarmine Chatunga Mugabe, le plus jeune fils de l’ancien président Robert Mugabe, décédé en 2019, après son absence à une audience judiciaire prévue mardi.

Bellarmine Chatunga Mugabe est poursuivi pour des faits présumés de vol et de dégradation volontaire de biens, en lien avec un incident survenu le 3 novembre 2026 au Brompton Guest Lodge, à Harare, au Zimbabwe.

Selon le média local New Zimbabwe, le mandat d’arrêt a été délivré après que le prévenu ne s’est pas présenté à son audience de mise en liberté sous caution. Ses quatre coaccusés ont, quant à eux, comparu devant le tribunal comme prévu. Ils ont été maintenus en détention provisoire jusqu’au 10 décembre.

D’après les accusations du parquet, les cinq hommes auraient confronté un agent de sécurité, identifié comme Lloyd Panyika Mapanduki, âgé de 42 ans, avant de le rouer de coups à mains nues et à l’aide de manches à balai.

La victime aurait subi une profonde blessure au front, accompagnée d'une importante perte de sang, nécessitant une prise en charge dans un hôpital local.

Le ministère public affirme également que, durant l'altercation, l'un des accusés aurait dérobé l'arme de service de l'agent de sécurité.

Les cinq hommes sont aussi soupçonnés d'avoir pris le téléphone portable Samsung A56 de Mapanduki dans sa poche avant de le fracasser au sol, le rendant inutilisable et empêchant ainsi la victime de contacter qui que ce soit.

Qui est Bellarmine Chatunga Mugabe ?

Bellarmine Chatunga Mugabe est le plus jeune fils de Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe, et de son épouse Grace Mugabe.

Il a grandi au sein de l'une des familles les plus influentes du pays, durant les 37 années de règne de son père. La famille Mugabe était notamment connue pour sa résidence luxueuse, surnommée « Blue Roof », située dans le quartier huppé de Borrowdale, à Harare.

Au fil des années, Bellarmine Chatunga s'est fait remarquer pour son train de vie ostentatoire, ses voitures de luxe et plusieurs démêlés avec la justice.

En 2023, il aurait été accusé d'agression à la suite d'une altercation dans une boîte de nuit à Sandton, à Johannesburg, selon le média sud-africain IOL.

En 2024, il avait de nouveau eu des problèmes judiciaires au Zimbabwe après avoir manqué une comparution devant un tribunal de Beitbridge. Cette affaire concernait des accusations de trouble à l'ordre public et de possession d'une arme blanche interdite.

En 2025, il avait une nouvelle fois fait la une de l'actualité après son arrestation dans le cadre d'une violente confrontation présumée sur un site minier à Mazowe, au Zimbabwe. Lui et ses coaccusés étaient alors poursuivis pour agression.

Plus récemment, en février 2026, Bellarmine Chatunga Mugabe avait été arrêté dans le quartier de Hyde Park, à Johannesburg, après qu'un employé de 23 ans eut été blessé par balle dans une résidence liée à la famille Mugabe.

À la suite d'un accord de plaidoyer, le tribunal lui avait infligé une amende de 600 000 rands sud-africains et ordonné son expulsion immédiate vers le Zimbabwe.

Cette nouvelle affaire judiciaire vient s'ajouter à une série de controverses et de procédures impliquant le plus jeune fils de l'ancien président zimbabwéen.

Les accusations portées contre lui dans cette affaire restent toutefois à établir devant la justice.