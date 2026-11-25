Les États-Unis ont demandé, mercredi 25 novembre, à leurs ressortissants de quitter immédiatement l’Iran, face au risque d’une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. Cette alerte intervient après plusieurs attaques visant des intérêts américains et des infrastructures dans les pays du Golfe.

L’ambassade virtuelle des États-Unis en Iran a publié un avertissement de sécurité appelant les citoyens américains présents dans la région à renforcer leur vigilance.

Washington estime que l’Iran, les rebelles houthis du Yémen et d’autres groupes alliés à Téhéran pourraient prendre pour cible des ressortissants américains, ainsi que des entreprises et des institutions liées aux États-Unis.

Les autorités américaines déconseillent également tout déplacement en Iran, quel qu’en soit le motif.

Cette mise en garde fait suite à des attaques iraniennes contre des installations américaines au Bahreïn et au Koweït.

Selon le ministère bahreïni de l’Intérieur, les frappes de samedi ont fait deux blessés et provoqué un incendie dans une installation industrielle civile.

En Arabie saoudite, une attaque des houthis a touché mardi un immeuble du quartier financier de Riyad, faisant onze blessés, selon la défense civile saoudienne.

Face au risque d’aggravation du conflit, Washington recommande à ses ressortissants de suivre l’évolution du trafic aérien et de se préparer à d’éventuelles annulations de vols ou fermetures d’espaces aériens.

Les autorités américaines préviennent également que les conditions de franchissement des frontières terrestres iraniennes et les règles d’entrée dans les pays voisins pourraient être modifiées à tout moment.