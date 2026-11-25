Pakistan : un survivant arraché aux décombres d’un immeuble à Karachi

Les secouristes ont extrait un survivant des décombres d’un immeuble de six étages en construction qui s’est effondré à Karachi, au Pakistan. Une quinzaine d’ouvriers pourraient encore être ensevelis sous les amas de béton et de métal tordu. Mobilisées sur place, les équipes de Rescue 1122 ont déployé des engins lourds et aménagé trois voies d’accès dans les décombres pour tenter d’atteindre les victimes. Selon le service de secours, la catastrophe a fait au moins trois morts et 14 blessés, tandis que le nombre exact de disparus reste incertain. Alors qu’une enquête doit déterminer les causes du drame, cet effondrement ravive les inquiétudes quant aux normes de construction et au respect des règles de sécurité au Pakistan.