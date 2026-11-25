L’Iran prévient qu’il répondra avec force à toute attaque visant ses installations stratégiques. Téhéran menace notamment de frapper les infrastructures de ses adversaires si ses sites militaires, nucléaires ou ses installations essentielles sont pris pour cible.

Cette mise en garde a été formulée mardi par Mostafa Izadi, commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), lors d’une intervention sur la chaîne publique iranienne Al-Alam.

Le responsable militaire a affirmé que les capacités balistiques de la République islamique lui permettaient de verrouiller et de frapper des navires ennemis à longue distance. Il a également assuré que les forces iraniennes ne feraient preuve d’aucune retenue pour défendre le territoire national.

Au-delà d’une riposte militaire directe, Téhéran brandit la menace d’un élargissement du conflit. Selon Mostafa Izadi, si les actions hostiles contre l’Iran se poursuivent, les affrontements pourraient dépasser les frontières du Moyen-Orient.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien et des capacités militaires du pays. Elle constitue un nouvel avertissement adressé aux adversaires de Téhéran, alors que le risque d'une escalade régionale reste au cœur des préoccupations internationales.