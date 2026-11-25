Plus de six mois après la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les équipes chargées des inhumations sécurisées peinent à faire face à l'augmentation du nombre de décès.

Basée à Oicha, dans la province du Nord-Kivu, l'équipe chargée des enterrements sûrs et dignes (SDB) indique procéder à l'inhumation de trois à six personnes par jour, à Oicha et dans les villages environnants.

Avec seulement deux véhicules à leur disposition pour couvrir un territoire vaste et difficile d'accès, les équipes ont du mal à répondre à toutes les sollicitations. Cephas Muhongolo, membre de l'équipe d'intervention, explique qu'il leur est souvent difficile de déterminer par où commencer face à l'ampleur des besoins.

Malgré ces contraintes, il insiste sur l'importance de leur mission. Les corps des personnes décédées des suites d'Ebola présentent un risque élevé de transmission du virus, notamment lors des cérémonies funéraires, qui peuvent favoriser sa propagation.

« Nous sommes là pour aider les communautés à organiser des funérailles dignes et sécurisées. Nous ne pouvons pas laisser les populations s'exposer à cette maladie contagieuse. Si nous abandonnons nos communautés à leur sort, ce sont nos voisins, nos frères et nos proches qui risquent de mourir », explique Cephas Muhongolo.

Initialement signalée dans la province de l'Ituri, l'épidémie a progressivement déplacé son épicentre vers le sud, dans le Nord-Kivu.

Plus de 11 000 cas ont été recensés, et près de la moitié des personnes infectées ont succombé à la maladie. Il s'agit de la plus meurtrière des 17 épidémies d'Ebola enregistrées en RDC. Son bilan pourrait dépasser celui de l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, faisant environ 11 000 morts.

Les efforts pour contenir la propagation du virus restent toutefois insuffisants. Les principales mesures de santé publique, notamment le traçage des contacts et l'isolement des personnes infectées, peinent à être pleinement mises en œuvre. Une situation qui suscite des inquiétudes quant à la capacité des autorités à maîtriser l'épidémie. Selon plusieurs experts, son endiguement au cours des douze prochains mois semble particulièrement incertain.

Dans l'est du pays, les équipes d'intervention doivent également composer avec la méfiance des populations et la circulation de nombreuses fausses informations sur l'origine de l'épidémie.

Cette défiance s'inscrit dans un contexte de marginalisation historique de la région, où les populations entretiennent une relation difficile avec les autorités. Le Nord-Kivu est également marqué par un conflit armé qui perdure depuis près de trois décennies.

Les équipes chargées des inhumations ont ainsi été la cible de plusieurs attaques. Dans certaines localités, leurs interventions doivent même se dérouler sous escorte armée.

« Parmi les difficultés auxquelles nous sommes régulièrement confrontés lors des inhumations figurent les accusations selon lesquelles nous serions responsables de la propagation du virus Ebola », témoigne Chimène Mwanaki, responsable de l'équipe d'inhumation à Oicha.

« Certaines personnes tiennent à notre égard des propos particulièrement hostiles. D'autres sont même allées jusqu'à affirmer qu'elles ne pouvaient plus emprunter certains chemins simplement parce que nous, les membres des équipes d'intervention contre Ebola, y étions passés », ajoute-t-elle.

Le virus s'est propagé dans huit des 26 provinces de la RDC. La lutte contre l'épidémie est d'autant plus complexe qu'il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement homologué contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Toutefois, plusieurs candidats vaccins destinés à protéger contre cette souche, ainsi que des médicaments susceptibles de prévenir ou de traiter la maladie, font actuellement l'objet d'essais cliniques.