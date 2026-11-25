Des attaques de représailles menées ce week-end contre des campements peuls dans le centre du Nigeria ont fait plus de 60 morts, a affirmé lundi l'Association des éleveurs de bétail Miyetti Allah du Nigeria (MACBAN), organisation à prédominance peule. Ce bilan n'a pas été confirmé de source indépendante et la police n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Une attaque à l'aube, puis des représailles

Les violences se sont déroulées dans trois villages du district de Borgu, dans l'État du Niger. Samedi, des assaillants ont attaqué Luman Ba'are, village à majorité kambari, alors que les habitants assistaient à la prière de l'aube dans une mosquée. Selon les habitants, ces hommes étaient peuls. Ils ont tué 11 personnes, dont le chef du village, en ont enlevé d'autres, incendié des maisons et volé du bétail.

Des milices locales ont ensuite visé des campements peuls dans les villages voisins de Wawa et Gadi Oli. « À ce jour, plus de 60 personnes ont été enterrées, plusieurs sont portées disparues tandis que d'autres sont soignées à l'hôpital », a déclaré à l'AFP le porte-parole de la MACBAN, Muhammad Nuru Abdullahi. La plupart des victimes auraient été tuées à la machette, d'autres par balle. Le secrétaire national de l'association, Bello Aliyu Gotomo, évoque 64 morts, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Des villageois en fuite

Mohammed Sani Yakubu, habitant de Lumma Ba'are, raconte que les maisons de nombreux villageois ont été incendiées et que les récoltes ont été brûlées. Dans le village d'Unguwan-Mai-Yawo-Magaji, dit-il, les assaillants ont volé tout le bétail. Femmes et enfants ont fui vers Guffanti, d'autres vers New Bussa et Rofia, en emportant leurs affaires.

Un cycle de violences ancien

Dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, des bandes armées, appelées « bandits » et en grande partie composées d'hommes peuls selon la presse locale, attaquent des villages, enlèvent des habitants et volent du bétail. Ces raids entraînent souvent des représailles de milices contre des communautés accusées de les abriter. Un travailleur humanitaire, sous couvert d'anonymat, indique que les milices kambari reprochent aux Peuls de Wawa et Gadi Oli de connaître les assaillants sans avoir aidé à mettre fin aux violences. La MACBAN répond que les victimes étaient des éleveurs vivant en paix avec leurs voisins depuis des décennies.

La croissance démographique et le changement climatique ont réduit les terres agricoles et les voies de transhumance, aggravant les conflits entre éleveurs et agriculteurs. En août, des milices kambari et bargawa auraient déjà tué plusieurs centaines de bergers peuls dans le district d'Agwara, selon des travailleurs humanitaires.