Au moins 349 combattants russes sont morts au Mali entre septembre 2023 et septembre 2026, selon une enquête du quotidien britannique The Guardian.

Fondée sur des données administratives russes ayant fait l’objet d’une fuite, cette enquête révèle l’ampleur des pertes humaines enregistrées par les forces russes dans le pays.

Les documents exploités par le journal britannique proviennent de Rosstat, l’agence nationale russe des statistiques. Ils ont été récupérés par deux groupes de hackers, Cyber Partisans et Silent Crow.

Publiée le 24 novembre, l’enquête établit un lien entre la majorité des décès recensés et plusieurs affrontements survenus au Mali.

La journée du 25 avril 2026 a notamment été marquée par la mort de 43 ressortissants russes, lors d’une offensive coordonnée du Front de libération de l’Azawad (FLA) et du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), affilié à al-Qaïda.

Juillet 2024 demeure toutefois le mois le plus meurtrier pour les forces russes. À Tinzaouatène, dans le nord du Mali, 70 combattants russes ont péri lors d’affrontements entre les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP), l’armée malienne et ses alliés du groupe Wagner.

Un responsable occidental interrogé par The Guardian estime que le nombre réel de victimes pourrait être supérieur aux chiffres révélés par l’enquête.

Ces données mettent en lumière le coût humain de l’engagement militaire russe au Mali, où quelque 2 000 membres d’Africa Corps seraient déployés.