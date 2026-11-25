La Chine appelle les États-Unis à privilégier le dialogue et le respect mutuel pour régler leurs différends commerciaux.

Une dépêche du Wall Street Journal annonce des projets américains visant à instaurer de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de plusieurs de leurs principaux partenaires commerciaux.

Selon ces informations, les nouvelles taxes concerneraient notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud ainsi que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne (UE).

Pékin estime qu'une escalade des tensions commerciales serait préjudiciable aux deux économies et met en garde contre les conséquences d'une éventuelle guerre commerciale.

La question sera au centre des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière à Shenzhen et devraient se retrouver le mois prochain en Floride, à l'occasion du sommet du G20. L'avenir de la trêve commerciale, l'accès aux terres rares et les achats chinois de produits agricoles américains pourraient notamment figurer à l'ordre du jour.