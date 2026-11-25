Immobilisés depuis 1991 à l’aéroport international de Tozeur-Nefta, dans le sud-ouest de la Tunisie, deux Boeing 747 appartenant à la compagnie Iraqi Airways vont être mis en vente. L’un des appareils aurait servi aux déplacements officiels de l’ancien président irakien Saddam Hussein.

Estimés à environ 900 000 dollars, les deux avions devraient être vendus entre décembre 2026 et janvier 2027. Après 35 années d’immobilisation, leur état technique demeure incertain et aucune garantie ne sera accordée aux futurs acquéreurs.

Des avions à l’abri de la guerre du Golfe

Construits en 1982, les deux Boeing avaient été transférés en Tunisie en 1991, à l’approche de la première guerre du Golfe. Bagdad souhaitait alors protéger ses appareils des bombardements de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak.

Depuis, les deux avions sont restés entreposés dans un hangar de l’aéroport tunisien, sans jamais reprendre du service.

Une charge financière pour l’Irak

Les autorités irakiennes souhaitent désormais se séparer de ces appareils devenus coûteux. Selon des estimations datant de 2020, leurs frais de stockage auraient atteint cinq millions d’euros.

Les futurs propriétaires devront prendre en charge les opérations de récupération, de transport et de dédouanement. La vente pourrait notamment intéresser des collectionneurs, des passionnés d’aviation ou des professionnels spécialisés dans la récupération de pièces aéronautiques.

Une restriction est toutefois prévue : les appareils ne pourront pas être utilisés à des fins de glorification d’une personnalité.