Un violent incendie s'est déclaré mercredi sur le périphérique du Caire, faisant au moins 30 morts et 15 blessés, selon le ministère égyptien de la Santé. Les circonstances exactes du sinistre n'étaient pas encore connues dans l'immédiat.

Le drame s'est produit sur cette importante autoroute qui contourne la capitale égyptienne, dans le secteur de Warraq, à Imbaba, en banlieue du Caire.

Sur place, les équipes de secours tentaient d'extraire des victimes des véhicules en flammes. Des images diffusées par l'Associated Press montrent les pompiers mobilisés pour maîtriser l'incendie, alors que les flammes se propageaient d'une voiture à l'autre. Des centaines de personnes s'étaient également rassemblées à proximité du lieu du sinistre.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué.

De son côté, le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a indiqué que les 15 blessés avaient été évacués vers un hôpital voisin. Il a également annoncé son intention de se rendre sur les lieux de l'accident.

Le ministre a toutefois précisé que le bilan restait provisoire, laissant craindre une éventuelle augmentation du nombre de victimes.

La sécurité routière toujours en question

Les accidents de la circulation continuent de faire des milliers de victimes chaque année en Égypte, où la sécurité routière demeure une préoccupation majeure.

Les excès de vitesse, le mauvais état de certaines routes et le non-respect du code de la route figurent parmi les principaux facteurs à l'origine de ces drames.

En janvier dernier, un important carambolage impliquant plusieurs véhicules sur une route située près de la province de Beni Suef, dans le sud du pays, avait fait 21 morts et 16 blessés.