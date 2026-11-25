Grèce : 14 000 personnes manifestent à Athènes contre la hausse du coût de la vie

Environ 14 000 personnes sont descendues dans les rues d'Athènes et de Thessalonique, selon la police, à l'appel de syndicats représentant des fonctionnaires, des dockers et des enseignants. Dans la capitale, des manifestants brandissant des banderoles et des drapeaux rouges se sont rassemblés devant le Parlement grec, scandant des slogans sous la surveillance des unités antiémeute. Le mouvement de grève a perturbé les services du métro d'Athènes, maintenu les ferries à quai et cloué au sol les vols à destination et en provenance de 15 aéroports régionaux. Des travailleurs, des étudiants et des retraités ont réclamé des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des services publics renforcés, alors que la hausse du coût de la vie continue de rogner leur pouvoir d'achat. Bien que l'économie grecque soit attendue en croissance de 1,8 % cette année, un rythme supérieur à la moyenne de la zone euro, fixée à 1,1 %, de nombreux foyers peinent à boucler leurs fins de mois. Le salaire minimum mensuel brut s'élève à 968 €, tandis que les coûts de logement et les loyers ont fortement augmenté dans le sillage de l'essor du tourisme après la pandémie. L'inflation annuelle a atteint 5,7 % en octobre, selon l'autorité nationale des statistiques, Elstat. Le syndicat des fonctionnaires ADEDY a dénoncé la stagnation des salaires, l'insécurité énergétique et la dégradation des services publics de santé et d'éducation. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, qui brigue un troisième mandat lors des élections de l'an prochain, s'est engagé à porter le salaire minimum à 1 000 € au début de 2028 s'il est réélu.