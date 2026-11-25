Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que son gouvernement continuait de négocier avec les États-Unis, alors que plusieurs entreprises commencent à se tourner vers d'autres marchés.

Washington a annoncé il y a quelques semaines que l'Afrique du Sud serait exclue de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) à partir du 1er janvier 2027. Cette décision fait craindre des suppressions d'emplois dans une économie déjà confrontée à une croissance faible et à un chômage élevé.

S'exprimant lors d'une séance de questions au Parlement, M. Ramaphosa a assuré que « beaucoup de travail a été fait pour voir comment répondre au mieux à cette situation », notamment en négociant avec Washington. « Nos négociations avec les États-Unis se poursuivent », a-t-il dit.

Il a ajouté que le gouvernement s'était lui aussi mis à « passer le monde au peigne fin » pour trouver de nouveaux marchés et chercher à approfondir les échanges commerciaux sur le continent africain, parallèlement aux discussions en cours.

L'AGOA offre aux pays africains éligibles un accès en franchise de droits au marché américain pour des milliers de produits. La perte de ce statut pourrait réduire la compétitivité des produits sud-africains aux États-Unis et fragiliser les secteurs tournés vers l'exportation.