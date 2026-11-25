La justice sud-africaine a donné mercredi gain de cause au président Cyril Ramaphosa en annulant un rapport parlementaire publié en 2022, qui estimait qu'il pourrait avoir à répondre de manquements liés au vol de plusieurs centaines de milliers de dollars dans sa propriété privée.

Âgé de 74 ans, le chef de l'État était soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités policières et fiscales un cambriolage survenu en 2020 dans sa résidence de Phala Phala, une vaste exploitation agricole située dans la province du Limpopo. Quelque 580 000 dollars en espèces, dissimulés dans des meubles, auraient été dérobés lors de cette intrusion.

Une commission parlementaire indépendante avait alors estimé que le président pourrait avoir commis une faute grave susceptible de justifier l'ouverture d'une procédure de destitution. Cyril Ramaphosa avait toutefois échappé à cette éventualité après le rejet d'une motion parlementaire visant à engager une telle procédure.

Le président avait ensuite saisi la justice pour contester les conclusions de la commission. Cette démarche intervient après une décision de la Cour constitutionnelle estimant que le Parlement avait enfreint la Constitution en bloquant les initiatives visant à examiner les possibilités de sa destitution.

Dans sa décision rendue mercredi, la Haute Cour a estimé que le rapport ne pouvait être maintenu, considérant que la commission avait « outrepassé son mandat légal, s'était posé les mauvaises questions et avait commis plusieurs erreurs de droit substantielles ».

La juge Nolwazi Mabindla-Boqwana a également ordonné l'annulation de l'ensemble des décisions prises par l'Assemblée nationale sur la base de ce rapport, les déclarant illégales.

L'affaire avait été déclenchée par une plainte déposée par un ancien responsable des services de renseignement, proche de l'ancien président Jacob Zuma. Celui-ci accusait Cyril Ramaphosa d'avoir dissimulé aux autorités le vol de plusieurs millions de dollars dans sa propriété.

Le président a toujours rejeté ces accusations. Il affirme avoir signalé le cambriolage à la police et soutient que l'argent dérobé provenait de la vente de vingt buffles.

Ancien militant de la lutte contre l'apartheid, devenu homme d'affaires avant d'entamer une carrière politique, Cyril Ramaphosa avait vu son autorité au sein du Congrès national africain (ANC) sérieusement fragilisée par ce scandale. Fin 2022, l'affaire avait même menacé sa position à la tête du parti, avant qu'une motion visant à engager une procédure contre lui ne soit rejetée par le Parlement, où l'ANC disposait alors de la majorité.

En 2024, le procureur général avait abandonné les poursuites dans cette affaire.

Plus récemment, en mai, la Cour constitutionnelle avait ordonné la transmission du rapport de la commission à une instance parlementaire chargée d'examiner les procédures de destitution, à la suite d'un recours introduit par plusieurs formations politiques.