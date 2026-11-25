Les îles Canaries ont enregistré mardi un afflux sans précédent de migrants, avec près de 2 000 personnes arrivées en une seule journée, selon les autorités espagnoles. Un record pour cet archipel situé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest.

Cette hausse des arrivées intervient à quelques jours des élections législatives en Espagne, dans un contexte où la question migratoire s'impose parmi les principaux sujets de préoccupation des électeurs.

Les services espagnols de sauvetage en mer ont fait état de 1 990 migrants débarqués à bord de 15 embarcations. Selon les premières informations, une grande partie d'entre eux seraient originaires du Sénégal et de la Gambie. Les équipes de secours ont escorté successivement plusieurs embarcations pneumatiques jusqu'à l'île d'El Hierro.

Destination touristique prisée des Européens pour son climat doux tout au long de l'année, l'archipel des Canaries constitue depuis plusieurs années l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe pour les migrants venus d'Afrique.

Cette route maritime reste toutefois particulièrement périlleuse. Des milliers de personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes européennes au terme de cette traversée.

Malgré les initiatives de l'Union européenne visant à freiner les flux migratoires, de nombreux candidats au départ continuent de considérer la traversée comme leur seule perspective d'avenir.

Cet afflux massif exerce une pression supplémentaire sur les capacités d'accueil et les infrastructures locales, particulièrement sur El Hierro, une île de petite taille dont les ressources sont fortement sollicitées par l'arrivée de ces nouveaux migrants.