Une frappe de drone russe détruit un immeuble près de Kyiv, plusieurs habitants portés disparus

Un pan entier d’immeuble éventré, des gravats entassés sur plusieurs mètres et des secouristes lancés dans une course contre la montre. À Dymer, près de Kyiv, une frappe de drone russe a ravagé un bâtiment résidentiel de cinq étages. Perchés sur de grandes échelles et des plateformes élévatrices, les sauveteurs ont aidé neuf habitants, dont un enfant, à quitter les lieux. Au sol, d’autres équipes fouillaient les décombres, alors que 14 personnes étaient portées disparues selon le président Volodymyr Zelensky. L’attaque s’inscrit dans une nuit de bombardements à travers l’Ukraine. L’armée de l’air ukrainienne affirme avoir intercepté 161 des 186 drones lancés par la Russie. Des incendies ont éclaté à Kharkiv et Tchernihiv, tandis que trois personnes, dont deux enfants, ont été blessées à Zaporijjia.