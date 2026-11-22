L’Ouganda a été tenu en échec sur un score nul et vierge (0-0) par l’Équateur ce dimanche, lors de son deuxième match du Groupe B de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, malgré une belle prestation offensive.

Les Cranes ont exercé une forte pression sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions. Le milieu de terrain Muhoozi Henry a été désigné joueur du match, son activité ayant permis à l’Ouganda de rivaliser avec une équipe équatorienne qui cherchait souvent à passer par les ailes.

L’Ouganda a bien failli être mené en première période, mais le but de l’Équateur a été refusé suite à un contact du défenseur Cuadrado avec le gardien Lukyamuzi Ashraf. Joseph Dorongin et Jemba Ukasha ont reçu un carton jaune respectivement aux 39e et 60e minutes.

Le sélectionneur Laryea Kingston a expliqué que son équipe cherchait à conserver la possession et qu'il avait effectué des remplacements pour apporter du sang neuf au milieu de terrain. Il a reconnu que l’équipe aurait pu aligner un attaquant supplémentaire pour aller chercher la victoire, tout en saluant le niveau des deux adversaires affrontés jusqu'ici.

Kingston a procédé à son premier changement dès la 39e minute, remplaçant Ismail Fahad par Junior Ofoyrwth. Il a ensuite effectué trois autres remplacements à la 73e minute avec les entrées d'Arafat Ibanda, d'Arnold Kayemba et de Babi Shakur.

De son côté, Muhoozi a remercié ses coéquipiers pour l'avoir aidé à décrocher cette récompense d'homme du match, soulignant la difficulté de la rencontre.

L’Ouganda affrontera désormais la Nouvelle-Calédonie lors de son dernier match de poule, une rencontre qu'il devra impérativement remporter pour valider sa qualification en seizièmes de finale à Doha, au Qatar.