Au Maroc, un artiste français transforme ses souvenirs en sculptures géantes

Aménagé à partir de 1999 par le sculpteur français Jean-François Fourtou et ouvert au public en 2024, le site accueille désormais quelque 5 000 visiteurs par an autour d’installations monumentales inspirées de son histoire familiale. Parmi les pièces phares figure La Maison tombée du ciel (2010), édifice incliné de 17 degrés dédié à son grand-père. Reconstitution d’une maison charentaise louée par ses grands-parents à Fouras-les-Bains, elle présente un aménagement entièrement inversé, des fenêtres aux sanitaires, qui provoque une perte de repères chez les visiteurs. À proximité, la Maison de géant, inspirée des perceptions de l’artiste enfant chez son arrière-grand-mère, rassemble chaises, tables, cahiers et armoires aux dimensions démesurées, invitant le public à retrouver la sensation d’être minuscule dans un univers familier. À l’extérieur, des agriculteurs et jardiniers coiffés de têtes géantes en forme de citrouilles ou de plantes, ainsi que des fourmis monumentales entourant une structure en terre, cultivent l’étrangeté et un léger trouble chez le promeneur. Ces combinaisons inédites de formes humaines et végétales sont pensées pour susciter à la fois curiosité et malaise. Au-delà du seul regard nostalgique sur l’enfance, Jean-François Fourtou entend ainsi explorer la mémoire affective, les filiations et les émotions durables qui construisent l’identité.