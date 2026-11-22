Shamma Abu Hussein est probablement l'une des dernières survivantes de son village à avoir connu la Palestine avant la création de l'État d'Israël.

Aujourd'hui âgée de 90 ans, elle vit en Égypte, où trois générations de sa famille ont grandi dans une situation administrative précaire, sans véritable stabilité juridique.

Comme des centaines de milliers de Palestiniens, elle a fui sa terre natale ou en a été chassée en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Un exode massif que les Palestiniens désignent sous le nom de Nakba, ou « catastrophe », et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui auprès de millions de descendants.

Près de huit décennies plus tard, la guerre à Gaza et les déclarations de responsables israéliens évoquant le déplacement des habitants du territoire ravivent chez elle la crainte de voir se répéter cette tragédie.

« Après toutes les souffrances qu'ils ont endurées, ils veulent maintenant les arracher à leurs foyers », déplore-t-elle.

Depuis sa modeste maison en briques, dans le village de Geziret Fadel, situé dans la province égyptienne de Sharqiya, à environ une heure au nord-est du Caire, Shamma Abu Hussein se souvient encore de son départ forcé de Beersheba, dans le sud de l'actuel Israël.

« Je me souviens de ce que j'ai vécu », confie-t-elle à l'AFP.

Elle raconte cette nuit où les flammes éclairaient le ciel. Dans la précipitation, les anciens avaient installé les enfants sur des chameaux avant de prendre la direction du désert. La famille a marché pendant plusieurs jours, sans nourriture ni eau, pour rejoindre l'Égypte. Sa mère n'a pas survécu à cette fuite.

Le village où ils ont finalement trouvé refuge est devenu au fil du temps une communauté d'environ 4 000 Palestiniens.

Mais si plusieurs générations y ont vu le jour, leurs conditions de vie restent marquées par l'incertitude. Beaucoup se heurtent à des obstacles administratifs pour accéder à l'éducation, aux soins de santé et à différents services publics, étant considérés comme des étrangers plutôt que comme des citoyens.

Des générations privées de perspectives

Dans son salon, Shamma Abu Hussein est assise sur un vieux canapé. Son visage porte encore les traces d'un tatouage bédouin sur le menton. Autour d'elle, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se rassemblent. Ils sont nombreux à tenter de reconstituer les souvenirs d'une histoire familiale vieille de près d'un siècle.

À l'extérieur, les ruelles étroites, les habitations inachevées et les canalisations d'eaux usées à ciel ouvert témoignent des difficultés quotidiennes des habitants.

Pour beaucoup, les préoccupations immédiates ne concernent pas seulement le retour sur la terre de leurs ancêtres. L'accès à l'éducation, à l'emploi et à une vie stable constitue désormais une priorité.

Selmi Soliman al-Namouli, 63 ans, père de dix enfants et ouvrier agricole, résume cette situation :

« Je suis né en Égypte. Mon père est né en Égypte. Mes enfants sont nés en Égypte. Pourtant, dès qu'il s'agit de démarches administratives, je suis considéré comme un étranger. »

Le renouvellement des titres de séjour, dont les frais sont payables en dollars américains, ainsi que les frais de scolarité et les autres charges administratives représentent un poids financier considérable pour sa famille.

Faute de moyens, il n'a pas pu envoyer sa fille Asmaa, pourtant brillante à l'école, à l'université.

Son neveu, Farid Khaled al-Namouli, âgé de 25 ans, a lui aussi dû renoncer à poursuivre ses études supérieures.

« Lorsque je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à aimer les études et je voulais continuer. Mais je me heurtais constamment à des difficultés administratives », explique-t-il.

Il a finalement abandonné l'école pour travailler dans un magasin de vêtements du village, où de nombreux jeunes connaissent un parcours similaire.

« Une Nakba permanente »

Cette situation dépasse largement le seul village de Geziret Fadel. Selon Lubnah Shomali, de l'organisation de défense des droits des réfugiés palestiniens BADIL, les Palestiniens installés dans différentes régions d'Égypte sont confrontés à des difficultés comparables.

Avant le déclenchement de la dernière guerre à Gaza, les chercheurs estimaient à environ 50 000 le nombre de Palestiniens déplacés lors de précédents conflits et vivant en Égypte. Depuis le début de la guerre, plus de 100 000 autres seraient venus s'y réfugier.

À l'échelle régionale, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, compte 3,5 millions de réfugiés enregistrés en Jordanie, en Syrie et au Liban.

La guerre à Gaza a ravivé les craintes d'une nouvelle Nakba. Mais pour Lubnah Shomali, cette catastrophe ne relève pas uniquement du passé.

« La meilleure façon de décrire la situation des Palestiniens est de parler d'une Nakba permanente, puisque les déplacements de population se poursuivent », explique-t-elle à l'AFP.

Elle dénonce un environnement coercitif dans lequel plusieurs générations de Palestiniens restent privées d'un accès suffisant à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres droits fondamentaux.

De leur côté, les autorités égyptiennes rappellent régulièrement que leur pays a assuré des soins médicaux et un accès à l'éducation aux réfugiés palestiniens. Le Caire réaffirme également son opposition à toute tentative visant à les installer définitivement hors de leur territoire.

Sous la présidence de Gamal Abdel Nasser, les Palestiniens vivant en Égypte bénéficiaient pourtant de conditions relativement favorables, notamment en matière d'éducation et d'emploi.

La situation s'est ensuite durcie après le traité de paix conclu entre l'Égypte et Israël en 1978, puis l'assassinat du ministre égyptien de la Culture, Yusuf Sibai, par des membres du groupe militant palestinien Abu Nidal.

Le droit au retour, au cœur des revendications

Une autre difficulté tient à l'absence de l'UNRWA en Égypte. Contrairement à la Jordanie, à la Syrie et au Liban, où l'agence assure notamment des services éducatifs, elle n'a jamais été présente sur le territoire égyptien.

Pour Dawn Chatty, professeure émérite d'anthropologie et spécialiste des migrations forcées à l'université d'Oxford, cette différence a eu des conséquences importantes sur les perspectives des réfugiés palestiniens.

« C'est l'éducation qui a donné de l'espoir aux Palestiniens », explique-t-elle à l'AFP.

Elle souligne que, dans d'autres pays de la région, l'accès à l'enseignement a permis à de nombreux réfugiés de trouver un emploi à l'étranger et d'aider financièrement leurs familles grâce aux transferts d'argent. En Égypte, cette dynamique n'a pas pu se développer de la même manière.

Les gouvernements égyptiens successifs ont par ailleurs toujours refusé d'accorder massivement la nationalité égyptienne aux Palestiniens, estimant qu'une naturalisation risquerait de compromettre leur droit au retour. Une position que conteste Lubnah Shomali.

Sollicité par l'AFP, le ministère égyptien des Affaires étrangères n'a pas donné suite à sa demande de commentaires.

Malgré près de huit décennies passées en Égypte, Shamma Abu Hussein n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa terre natale.

Pour cette femme de 90 ans, le retour reste une promesse à laquelle elle continue de s'accrocher.

« Nous avions une belle vie chez nous. Si tout le monde retourne là-bas, je partirai avec eux. »