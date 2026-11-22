Au Japon, plus de 200 mascottes loufoques font le bonheur de milliers de spectateurs

Ours géants, créatures loufoques et personnages hauts en couleur ont envahi Saitama, au nord de Tokyo, pour l’un des rendez-vous les plus insolites du Japon. Plus de 200 mascottes se sont retrouvées sur scène pour danser, défiler et poser devant les objectifs de dizaines de milliers de visiteurs. Certaines ont même salué la foule à bord de pousse-pousse traditionnels. Parmi les vedettes, Kumamon, le célèbre ours noir aux joues rouges de la préfecture de Kumamoto, a fait danser le public. Créé en 2010 pour promouvoir l’arrivée du Shinkansen sur l’île de Kyushu, il est depuis devenu une véritable célébrité nationale. Au Japon, ces personnages appelés yuru-chara ne se contentent pas d’amuser les foules. Ils représentent des villes, des régions, des entreprises ou des services publics. Avec leurs silhouettes rondes et leurs expressions attendrissantes, ils sont devenus de véritables ambassadeurs locaux, au point de s’imposer dans la culture populaire japonaise.