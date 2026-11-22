Les efforts internationaux visant à encadrer strictement les armes autonomes, notamment les robots tueurs et les drones équipés d’intelligence artificielle, n’ont pas abouti.

À l’issue d’une semaine de négociations sous l’égide des Nations unies à Genève, les États se sont finalement accordés sur la poursuite des discussions pendant deux années supplémentaires, avec pour objectif d’élaborer un éventuel accord d’ici 2028.

Toutefois, aucun engagement n’a été pris en faveur de règles juridiquement contraignantes, pourtant réclamées par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que par de nombreux États et organisations de défense des droits humains.

Cet échec illustre les difficultés de la diplomatie internationale à obtenir des avancées concrètes, dans un contexte marqué par la multiplication des conflits et les rivalités entre grandes puissances militaires pour la maîtrise des technologies d'armement.

La Haute-Représentante des Nations unies pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a reconnu que le résultat pouvait être interprété de différentes manières, entre progrès et déception. Elle a notamment rappelé que le secrétaire général souhaitait parvenir à un instrument juridiquement contraignant avant la fin de l'année 2026.

Plusieurs organisations militantes ont dénoncé le manque d'ambition des conclusions, accusant notamment des puissances militaires comme la Russie et les États-Unis d'avoir freiné l'adoption d'un texte plus ferme.

L'organisation Stop Killer Robots a ainsi déploré un mandat insuffisant. De son côté, Beatrice Fihn, fondatrice de l'organisation de défense du droit international Lex International, a estimé que cette décision revenait simplement à « repousser le problème de deux ans ».

Avant l'ouverture de la conférence, sept pays avaient pourtant proposé d'engager des négociations sur un ensemble de règles destinées à prévenir ou à limiter le recours à des systèmes capables de sélectionner et de frapper des cibles sans intervention humaine directe ni mécanisme clair de responsabilité. Cette proposition n'a finalement pas été retenue.

Après plusieurs années de discussions, les organisations de défense des droits humains dénoncent notamment les blocages attribués à la Russie. Elles estiment que certains grands pays développant des technologies militaires fondées sur l'intelligence artificielle, dont les États-Unis, cherchent à préserver une marge de manœuvre importante dans la conception et le déploiement de ces systèmes.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dont le mandat prendra fin en décembre 2026, avait fixé cette année comme échéance pour lancer les négociations en vue d'un accord international sur les armes autonomes.

Le pape Léon XIV, aux côtés de nombreuses organisations humanitaires et de défense des droits humains, a également appelé à une action rapide. Pour ces acteurs, l'enjeu est d'établir des garde-fous avant que ces technologies ne se généralisent et rendent leur réglementation plus difficile.

Selon les organisations militantes, certains drones armés capables de frapper des cibles de manière autonome auraient déjà été utilisés dans des situations spécifiques sur des théâtres de conflit. Toutefois, leur déploiement à grande échelle n'est pas encore établi.

Les discussions se sont déroulées dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), un traité auquel 128 États sont parties. Son fonctionnement repose sur le principe du consensus : chaque décision doit obtenir l'accord de tous les participants.

Ce mécanisme donne ainsi à chaque État la possibilité de bloquer une proposition, ce qui complique considérablement l'adoption de règles internationales ambitieuses et juridiquement contraignantes sur les armes autonomes.