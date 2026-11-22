Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affiché samedi son soutien sans réserve à Gianni Infantino, candidat à sa propre succession à la tête de la FIFA.

Lors de l'assemblée générale de la CAF, organisée au Nigeria, le dirigeant sud-africain a invité les représentants des 54 fédérations africaines à se lever pour applaudir le président de l'instance mondiale du football. Une démonstration de soutien qui intervient alors qu'Infantino s'apprête à affronter sa première véritable campagne de réélection après près de onze années à la tête de la FIFA.

La scène s'est déroulée sous les yeux de Philippe Diallo, candidat français à la présidence, installé au deuxième rang. Celui-ci a également pris part aux applaudissements.

Patrice Motsepe a affirmé disposer d'un rapport confirmant le soutien unanime des 54 fédérations africaines à la candidature d'Infantino.

« Je dispose d'un rapport des 54 fédérations membres africaines qui confirme notre soutien unanime à Gianni », a-t-il déclaré, avant d'inviter les participants à lui réserver une ovation debout, notamment en reconnaissance de l'augmentation annoncée des financements accordés aux fédérations.

Le président de la CAF a également salué l'engagement de son homologue en faveur du développement du football africain au cours des cinq dernières années.

« J'ai pu constater son engagement profond. Gianni, tu as le soutien des 54 nations africaines pour être notre candidat », a-t-il affirmé.

En contrepartie, Gianni Infantino a confirmé une augmentation importante des aides financières de la FIFA. Les contributions destinées aux fédérations membres devraient ainsi passer à 25 millions de dollars par pays, afin de soutenir le développement du football.

Le dirigeant a rappelé qu'à son arrivée à la présidence, en 2016, chaque fédération recevait 250 000 dollars par an, soit un million de dollars sur quatre ans.

« Aujourd'hui, dix ans plus tard, ce montant n'est pas de deux, trois ou quatre millions de dollars. Chaque pays recevra désormais 25 millions de dollars à investir dans le développement du football. Et nous voulons aller encore plus loin, parce que vous le méritez et que vos jeunes le méritent », a déclaré Infantino.

Le président de la FIFA a fait du développement du football africain l'un des axes majeurs de son action. Les 54 voix de la CAF, sur les 211 fédérations membres de l'instance mondiale, représentent ainsi un poids important dans la prochaine élection.

Gianni Infantino devra toutefois faire face à deux concurrents : le Français Philippe Diallo et le Japonais Kohzo Tashima. Le scrutin est prévu le 18 mars.

Élu en 2016, Infantino brigue un quatrième mandat, qui pourrait le maintenir à la tête du football mondial jusqu'en 2031. Sa candidature intervient néanmoins dans un contexte de controverses, notamment après son projet de juillet visant à céder à des investisseurs privés, parmi lesquels Joshua Kushner, une partie des futurs revenus de la Coupe du monde, pour un montant annoncé de 4,2 milliards de dollars. Face aux nombreuses critiques suscitées par cette initiative, la FIFA avait rapidement abandonné le projet.

La perspective d'une augmentation substantielle des financements accordés aux fédérations membres constitue toutefois un élément important de sa campagne.

Sur le plan électoral, le soutien africain pourrait peser dans la balance. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir une majorité des deux tiers. Si aucun ne franchit ce seuil, celui qui recueille le moins de voix est éliminé et une majorité simple suffit lors du tour suivant.

Vendredi, les dix fédérations membres de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) ont également réaffirmé leur soutien à Gianni Infantino.