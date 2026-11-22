Au Burundi, Agathon Rwasa entend prendre part à l'élection présidentielle de 2027 en tant que candidat indépendant.

Écarté de la direction du Congrès national pour la liberté (CNL) depuis plus de deux ans, l'opposant a officiellement déposé son dossier de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Une démarche qui pourrait toutefois soulever des interrogations juridiques. En effet, la réglementation électorale impose normalement aux membres des instances dirigeantes d'un parti de démissionner de leurs fonctions avant de pouvoir se présenter en indépendant. Mais Agathon Rwasa estime que la Constitution lui donne pleinement ce droit.

Le paragraphe 3 de l'article 99 est suffisamment clair : après un délai de deux ans suivant l'éviction d'un membre des organes dirigeants d'un parti politique, celui-ci peut se présenter comme candidat indépendant. Il s'agit donc aussi bien d'une destitution que d'une démission, souligne Agathon Rwasa, opposant et candidat indépendant.

Agathon Rwasa avait été écarté de la présidence du CNL le 10 mars 2024, à l'issue d'un congrès extraordinaire organisé à Ngozi sous forte présence policière. L'initiative avait été menée par des députés dissidents qui lui reprochaient notamment de ne pas respecter les statuts du parti et de contribuer à sa division.

L'opposant avait dénoncé une manœuvre politique visant, selon lui, à l'écarter de la course à la présidentielle de 2027. Sa bataille judiciaire contre ses détracteurs n'a toutefois pas abouti, sa plainte ayant été rejetée par la justice.

Mais Agathon Rwasa affirme ne pas avoir perdu le soutien de sa base électorale. Il rappelle notamment les résultats obtenus par son mouvement lors des élections municipales et législatives de 2010, au cours desquelles le CNL était arrivé en deuxième position, dans un scrutin dont l'opposition avait dénoncé les irrégularités.

Pour lui, le soutien des électeurs ne dépend pas nécessairement de l'appartenance à une formation politique.

« Ce n'est pas le parti qui vote, ce sont les individus, ce sont les citoyens. Et la preuve, c'est que j'ai pu réunir 100 millions. Si les gens ont accepté de m'aider à réunir la caution, vont-ils manquer de me soutenir lors de l'élection en question ? »

La course à la présidentielle est désormais engagée. Le président sortant, Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, avait été le premier à déposer son dossier auprès de la CENI. Le premier tour du scrutin est prévu le 3 mai 2027, tandis qu'un éventuel second tour est fixé au 1er juin.