L’écrivain zimbabwéen Simbarashe Kundizeza a exprimé son soulagement après avoir été innocenté des accusations d’utilisation de l’intelligence artificielle dans la rédaction de sa nouvelle The Blue Fighter.

Cette décision intervient à l’issue d’une enquête de plusieurs semaines menée par le prix Caine, qui avait désigné son œuvre comme lauréate de cette prestigieuse récompense littéraire, dotée de 10 000 livres sterling, en octobre.

L'auteur affirme avoir vécu cette mise en cause comme une épreuve particulièrement difficile, estimant qu'elle remettait en question non seulement son intégrité, mais aussi son talent et son identité d'écrivain.

Cette situation a été particulièrement troublante et bouleversante. Elle ne remettait pas seulement en cause mon intégrité, mais aussi l'ensemble de mon travail, en laissant entendre qu'une machine en était à l'origine et que je n'avais pas réellement écrit cette œuvre. C'était comme si l'on niait mon existence, mes compétences, mon talent d'écrivain et tout le travail que j'y avais consacré.

À l'issue de l'enquête, le jury a confirmé que Simbarashe Kundizeza conservait son titre de lauréat. Une décision qui a mis fin à plusieurs semaines d'incertitude pour l'auteur.