Les négociations climatiques des Nations unies organisées en Turquie se sont achevées dans un climat de fortes tensions, sans parvenir à un accord global.

Au cœur des désaccords : la question des combustibles fossiles, principaux responsables du réchauffement climatique, dont plusieurs pays souhaitaient voir figurer explicitement la mention dans le texte final.

Pendant deux semaines, les délégations ont tenté de rapprocher leurs positions sur les engagements climatiques et les financements nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Mais les divergences se sont révélées trop importantes pour permettre l'adoption d'une décision-cadre commune.

Si des avancées ont été enregistrées sur certains dossiers secondaires, les discussions sur les énergies fossiles ont cristallisé les tensions jusqu'aux dernières heures de la conférence.

Plusieurs pays, ainsi que l'Union européenne et ses 27 États membres, ont rejeté le projet de texte présenté par la présidence conjointe turco-australienne, notamment en raison de l'absence de référence explicite aux combustibles fossiles.

D'autres délégations ont toutefois privilégié la recherche d'un compromis, estimant qu'il valait mieux parvenir à un consensus, même limité, plutôt que de repartir sans aucun accord. La Russie et l'Arabie saoudite figuraient parmi les pays opposés à toute mention des énergies fossiles dans le document final.

Interrogé sur ces divergences, le président de la COP31, Murat Kurum, a rappelé que les décisions relevaient avant tout du consensus entre les États participants.

« Bien entendu, chaque État reste libre de prendre sa propre décision. Aucun résultat ne peut être adopté sans l'accord des parties. Sur cette question, certains pays ont estimé qu'il fallait inclure cette référence, tandis que d'autres ont défendu la position contraire. » Murat Kurum, président de la COP31

Ce blocage intervient alors que la question des combustibles fossiles occupe une place croissante dans les négociations internationales sur le climat.

Pendant plus de 25 ans, les textes issus des conférences climatiques de l'ONU n'avaient jamais fait explicitement référence à ces sources d'énergie. Un tournant avait été franchi en 2023, lors de la COP28 organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Pour la première fois, un accord international avait appelé à une transition hors des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques.

Depuis cette avancée, les tentatives visant à inscrire de nouveaux engagements explicites sur le sujet se heurtent toutefois à des divergences persistantes entre les États.

La présidence turco-australienne estimait que son projet reprenait les engagements de l'accord de Dubaï. Mais cette référence indirecte n'a pas convaincu plusieurs gouvernements ni les organisations environnementales, qui réclamaient des engagements plus précis.

L'absence d'accord global illustre ainsi les difficultés persistantes de la diplomatie climatique à concilier les intérêts énergétiques, économiques et politiques des États, alors que la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.