Portugal : des milliers de personnes défilent contre la vie chère sous une pluie battante

Sous leurs parapluies, les manifestants ont parcouru les grandes avenues de la capitale en scandant des slogans pour défendre leur pouvoir d'achat. « Tout augmente, sauf les salaires », pouvait-on lire sur une pancarte dénonçant la hausse des prix du logement, de l'alimentation, de l'énergie et des carburants. Organisée par la CGTP, principale confédération syndicale du pays, cette mobilisation nationale a rassemblé des travailleurs venus de différentes régions. Son dirigeant, Tiago Oliveira, a appelé à un changement de politique pour mieux reconnaître le travail des salariés, soutenir les retraités et offrir davantage de perspectives aux jeunes. La crise du logement figurait parmi les principales préoccupations des manifestants, confrontés à des loyers de plus en plus difficiles à assumer. Cette manifestation intervient à quelques jours du vote final du budget portugais pour 2027, prévu mardi 24 novembre au Parlement. D'autres mobilisations sont annoncées, les syndicats entendant maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir des mesures en faveur des salaires, des retraites et du pouvoir d'achat.