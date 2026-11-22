À l'île Maurice, le secteur agricole subit de plein fouet les conséquences de la chaleur et de la sécheresse liées au phénomène climatique El Niño.

La baisse des rendements agricoles, conjuguée à la hausse des coûts d'irrigation, contribue également à renchérir le prix des produits alimentaires.

Depuis septembre, le manque de précipitations a considérablement réduit les réserves d'eau du pays. Le niveau de la Mare aux Vacoas, le plus grand réservoir de l'île, est ainsi passé sous la barre des 40 %, une situation nettement moins favorable que celle enregistrée à la même période l'année précédente.

Dans les exploitations agricoles situées aux abords de Port-Louis, les fortes températures continuent de compromettre la croissance des cultures maraîchères. Les pertes de production deviennent de plus en plus préoccupantes pour les professionnels du secteur.

Ce problème touche l'île Maurice depuis maintenant trois mois. Nous enregistrons une baisse d'environ 40 % de notre production. Et si la situation perdure, nos pertes risquent encore de s'aggraver, note Dharshini Anishta, directrice d'une entreprise agricole locale.

Les cultures sous serre ne sont pas épargnées. La hausse du thermomètre affecte également les légumes cultivés dans ces installations, où les températures deviennent difficiles à maîtriser.

Les températures ont augmenté de deux à trois degrés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des serres. C'est ce qui explique les brûlures que l'on observe sur ces poivrons, explique Seesurrun Madhan, agriculteur.

Face à cette situation, les autorités mauriciennes annoncent plusieurs initiatives destinées à renforcer la résilience du secteur agricole. Parmi les mesures envisagées figurent le développement de variétés de semences résistantes à la sécheresse et la mise en place d'infrastructures de stockage de l'eau.

Au-delà des initiatives gouvernementales et de la recherche agricole, les organisations locales plaident également pour des solutions concrètes et accessibles. Elles préconisent notamment la construction de réservoirs de proximité afin de mieux conserver les ressources en eau et de faire face aux épisodes prolongés de sécheresse.

Face à la multiplication des épisodes de sécheresse et à la hausse des températures, l'enjeu pour Maurice est désormais de sécuriser ses ressources en eau et de préserver durablement sa production agricole.