Cisjordanie : quatre villages palestiniens visés par des incendies attribués à des colons israéliens

À Deir Abu Mashaal, au nord-ouest de Ramallah, les images montrent des habitants examinant leurs véhicules détruits devant des maisons couvertes de graffitis. Même scène à Kafr Malik, à l'est de la ville, où des Palestiniens se sont rassemblés autour de carcasses de voitures brûlées, près de murs portant des inscriptions en hébreu. Selon Jihad al-Qaq, un militant local interrogé par l'AFP, des colons seraient entrés dans Kafr Malik vers deux heures du matin, incendiant environ huit véhicules et inscrivant des slogans racistes sur les habitations. La police israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête, tandis que l'armée a condamné les faits et déployé des soldats dans les quatre villages concernés. Les attaques ont également touché Deir as-Sudan et Al-Tuwani, dans un contexte de fortes tensions en Cisjordanie. Depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza, les violences se sont intensifiées dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, au moins 1 119 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis cette date. Sur la même période, au moins 51 Israéliens, dont des militaires, ont été tués lors d'attaques palestiniennes ou d'affrontements, selon les chiffres officiels israéliens. Ces nouvelles violences surviennent quelques jours après l'annonce de sanctions britanniques, puis australiennes, contre huit entreprises israéliennes impliquées dans les activités de colonisation.