Dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse, des fidèles marocains ont accompli, vendredi, la traditionnelle prière de demande de pluie (Salat al-Istisqa) à Salé, à l’appel du roi Mohammed VI.

Cette cérémonie intervient alors que le Maroc fait face à une sécheresse qui continue de peser sur le pays.

Vêtus de djellabas blanches et coiffés de fez rouges, les participants ont pris part à cette prière, accompagnés d’élèves d’écoles coraniques portant des planchettes de bois sur lesquelles étaient inscrits des versets du Coran.

Le rassemblement s’est ensuite poursuivi dans une mosquée, où un imam a prononcé le prêche consacré à cette tradition prophétique observée en période de sécheresse.

« La finalité de la prière de demande de pluie est de revenir vers Dieu Tout-Puissant, afin qu’Il nous accorde la pluie. Nous faisons preuve d’humilité, nous tournons vers Lui et implorons Son pardon », a expliqué Ahmed Elgaidi, imam, à Salé, âgé de 64 ans.

De son côté, Badr Mohieddine, président du Conseil scientifique local de Salé, a souligné que cette prière avait rassemblé de nombreux fidèles dans un esprit d’humilité et de dévotion. Les participants ont ainsi imploré la miséricorde divine pour le pays et sa population.

Inscrite dans la tradition musulmane, la Salat al-Istisqa constitue un rituel collectif auquel les fidèles ont recours en période de déficit pluviométrique, dans l’espoir de voir revenir les précipitations.