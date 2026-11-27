La commission électorale du Burundi a rejeté vendredi la candidature du principal leader de l'opposition du pays à l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Le président Évariste Ndayishimiye briguera un second mandat lors des élections générales du 3 mai pour le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en charge depuis 2005 et largement considéré comme le favori.

Agathon Rwasa, un ancien chef de milice qui a combattu lors de la guerre civile du pays, a perdu face à Ndayishimiye lors du scrutin de 2020, que l'opposition avait qualifié de « mascarade électorale ».

La commission électorale a déclaré que Rwasa avait fait une « fausse déclaration » dans sa candidature, s'étant inscrit comme candidat indépendant alors qu'il reste membre d'un parti politique.

« En conséquence, la Commission électorale nationale indépendante rejette sa candidature », selon un document officiel consulté par l'AFP.

La commission a approuvé sept candidats sur dix, et ceux qui ont été rejetés ont deux jours pour contester la décision devant la Cour constitutionnelle.

La liste définitive des candidats sera publiée le 6 décembre.

La disqualification de Rwasa n'a « rien de surprenant » pour le militant de la société civile en exil Pacifique Nininahazwe.

« Cela conclut un processus d'élimination politique initié par le régime d'Évariste Ndayishimiye... pour neutraliser son principal rival », a-t-il déclaré à l'AFP.

Le Burundi connaît une histoire marquée par des crises politiques meurtrières et une guerre civile qui a tué environ 300 000 personnes entre 1993 et 2005.

Plus tôt ce mois-ci, Ndayishimiye a déposé son dossier de candidature, versant une caution de 100 millions de francs burundais (33 000 dollars).

Les partis d'opposition soutiennent que cette somme importante imposée par les autorités vise à les empêcher de participer à l'élection.

Le parti CNDD-FDD du président a remporté les 100 sièges lors des élections législatives de 2025 — qui ont également été marquées par des irrégularités.

Ndayishimiye a pris le pouvoir après la mort de son prédécesseur , Pierre Nkurunziza, qui a régné pendant 15 ans.

Depuis lors, l'ancienne colonie belge a oscillé entre des signes de libéralisation d'un gouvernement toujours sous l'emprise des puissants généraux du pays et la répression de l'opposition.

Les organisations de défense des droits humains et les Nations unies ont critiqué des atteintes aux droits humains dans le pays.

En octobre, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est dit préoccupé par une « augmentation alarmante des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées.