La Guinée-Bissau devra attendre jusqu’au 26 novembre 2028 pour organiser ses prochaines élections présidentielle et législatives. Initialement programmés le 6 décembre 2026, les deux scrutins ont été officiellement reportés de deux ans, selon un décret signé jeudi 26 novembre par le général Horta N'Tam, président de la transition.

Dans son décret, le chef de l’État évoque une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières nécessaires à la tenue des élections. Il souligne également la nécessité de garantir la légalité, la transparence, l’inclusivité et la crédibilité du processus électoral.

Lors de son adresse à la nation, diffusée jeudi soir à la télévision nationale, le général Horta N'Tam a dressé un bilan qu’il a qualifié de positif de la période de transition. Il a notamment mis en avant les réformes engagées pour moderniser les institutions et renforcer le fonctionnement de l’État.

« Les conditions permettant une véritable réforme politique de l’État doivent être réunies », a-t-il déclaré, précisant qu’un important ensemble de textes législatifs avait déjà été élaboré et promulgué. La Constitution de la République a également fait l’objet d’une révision et d’amendements.

Le président de la transition a estimé que l’ampleur des réformes engagées nécessitait davantage de temps et de ressources que ce qui avait été initialement prévu.

Des réformes institutionnelles en cours

Parmi les principales mesures annoncées figurent la réalisation d’un nouveau recensement électoral et le redécoupage des circonscriptions. Leur nombre devrait passer de 29 à 12, tandis que celui des députés à l’Assemblée nationale sera ramené de 102 à 65.

Les autorités prévoient également l’organisation des premières élections municipales du pays, présentées comme une étape importante dans l’institutionnalisation des collectivités locales.

Sur le plan diplomatique et intérieur, Horta N'Tam a assuré que la Guinée-Bissau avait maintenu de bonnes relations avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il a également salué le comportement des citoyens, marqué selon lui par la civilité et le respect des autorités.

Un nouveau calendrier pour la transition

Cette annonce intervient un an après les événements du 26 novembre 2025, qui avaient conduit les forces armées à prendre le pouvoir, à la veille de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielle et législatives organisées trois jours auparavant. Le président Umaro Sissoco Embalo avait alors été renversé et le processus électoral suspendu.

En août dernier, les autorités de transition avaient organisé un référendum constitutionnel ayant conduit au remplacement du régime semi-parlementaire par un système accordant des pouvoirs présidentiels renforcés. L'opposition avait appelé au boycott de cette consultation.

Avec ce nouveau calendrier, les autorités entendent poursuivre les réformes institutionnelles avant l’organisation des prochaines échéances électorales. Le 26 novembre 2028 constitue désormais la date annoncée pour le retour aux urnes dans le cadre du processus de transition.