En Tunisie, la Ligue tunisienne des droits de l’homme dénonce des conditions de détention « inhumaines » dans les prisons du pays. L’organisation affirme que 30 détenus sont morts depuis le début de l’été, marqué par des épisodes de fortes chaleurs, des pénuries d’eau et des coupures d’électricité. Elle pointe notamment la surpopulation carcérale et le manque de soins médicaux.

La ministre de la Justice reconnaît des décès parmi les détenus, mais affirme que les personnes concernées souffraient de maladies chroniques et sont mortes à l’hôpital, et non en prison.

Une version contestée par la Ligue des droits de l’homme, qui estime que ces décès relèvent de la responsabilité des autorités pénitentiaires, quel que soit le lieu où ils sont survenus. Son président, Bassem Trifi, réclame des explications sur les circonstances et les causes de ces morts.

Les familles, elles aussi, réclament la vérité. Nejia Jehider, dont le frère est décédé en détention, demande notamment à consulter le rapport d’autopsie. Elle dit vouloir connaître les circonstances exactes de sa mort et obtenir justice.

L’ONG appelle ainsi les autorités tunisiennes à faire toute la lumière sur ces décès et à répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention dans le pays.