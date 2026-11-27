Un an après le rachat du groupe sud-africain MultiChoice, Canal+ entend accélérer son développement sur le continent africain. Le groupe français vise désormais au moins un foyer équipé d’un téléviseur sur deux dans chaque pays où l’électricité est disponible.

Présent dans 48 pays d’Afrique subsaharienne, Canal+ compte aujourd’hui 23 millions d’abonnés sur le continent, sur un total d’environ 40 millions à l’échelle mondiale. L’acquisition de MultiChoice, finalisée en septembre 2025, lui a permis de renforcer considérablement sa présence dans les pays anglophones et lusophones.

Pour atteindre ses objectifs, le groupe mise notamment sur l'extension de son réseau de distribution, qui compte désormais 50 000 points de vente. Il entend également s'appuyer sur la croissance démographique, l'électrification et le développement économique du continent.

Autre axe stratégique : la production de contenus locaux. Canal+ produit chaque année près de 10 000 heures de séries et de fictions dans une trentaine de langues. Le groupe entend ainsi valoriser les histoires africaines et les talents du continent face à la concurrence des grandes plateformes internationales.

Cette ambition passe aussi par la formation. Une académie dédiée aux métiers de la production audiovisuelle vient d'être lancée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle doit permettre aux professionnels africains de renforcer leurs compétences et de porter leurs créations vers un public international.