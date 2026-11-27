L’émotion était vive vendredi dans le quartier de Waraq, au Caire. Familles endeuillées, proches et habitants se sont rassemblés devant la mosquée Al-Salam pour rendre un dernier hommage aux victimes du gigantesque incendie survenu mercredi sur le périphérique de la capitale égyptienne.

Parmi les personnes décédées figurent cinq membres d’une même famille : un père, sa fille, son fils et deux de ses neveux. Une perte qui a profondément bouleversé les habitants du quartier, venus nombreux assister aux prières funéraires.

« Nous sommes tous profondément attristés par leur perte et par la mort de toutes les personnes qui ont péri dans cet accident », témoigne Yousef Farahat, un habitant de Waraq.

Le drame a été provoqué par un accident impliquant un camion-citerne. Le véhicule a pris feu mercredi, déclenchant un gigantesque incendie qui a ravagé plus d’une vingtaine de voitures et de motos. Le bilan fait état d’au moins 31 morts et 21 blessés, selon les autorités égyptiennes.

Cet accident relance les inquiétudes sur la sécurité routière dans le pays. Les excès de vitesse, le mauvais état des routes et le non-respect du code de la route continuent de provoquer des milliers de victimes chaque année en Égypte.