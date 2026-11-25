Le Royaume-Uni a transféré de force vers l’Eswatini un réfugié sri-lankais condamné pour des agressions sexuelles, dans le cadre d’un accord non rendu public. Selon une enquête de la BBC, l’homme, qui souffrait de graves troubles psychiques, s’est suicidé quelques mois après son arrivée dans le royaume africain.

Kishanth Peramalya, âgé de 35 ans, avait été secouru en 2021 par la marine britannique dans l’océan Indien, alors qu’il tentait de rejoindre le Canada avec d’autres demandeurs d’asile sri-lankais.

Placés dans un camp sur l’île de Diego Garcia, ces migrants avaient bénéficié d’une protection internationale. Leur détention prolongée avait toutefois été jugée illégale par la justice.

Souffrant de troubles psychiques, Peramalya avait été condamné pour plusieurs infractions, dont quatre agressions sexuelles. En décembre 2024, les autorités britanniques lui avaient refusé l’accès à leur territoire en raison de ses antécédents judiciaires.

Un transfert financé par Londres

Après avoir sollicité plus de vingt pays, le Royaume-Uni a transféré le réfugié aux Maldives en mars 2026, avant de l’envoyer en Eswatini, un pays avec lequel il n’avait aucun lien.

Selon un projet d’accord obtenu par la BBC, Londres s’engageait à financer son hébergement, ses soins médicaux et son accompagnement pendant une période pouvant atteindre trois ans.

Le montant de cette prise en charge n’a pas été précisé. L’accord était en cours de finalisation lorsque le ressortissant sri-lankais s’est suicidé, le 13 septembre 2026.

Des critiques en Eswatini

Cette affaire suscite des interrogations sur la transparence des accords migratoires britanniques et les conditions d’accueil des personnes transférées vers des pays tiers.

En Eswatini, des organisations de la société civile dénoncent les risques pour la population et la pression supplémentaire exercée sur un système de santé déjà fragile.

Le royaume d’Afrique australe avait également conclu en 2025 un accord avec les États-Unis, prévoyant une enveloppe de 5,1 millions de dollars pour accueillir jusqu’à 160 personnes expulsées.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a rappelé que les transferts vers des pays tiers doivent être assortis de garanties effectives en matière de protection.

Interrogé par la BBC, le gouvernement britannique a défendu sa politique au nom de la sécurité de sa population, sans apporter de précisions sur les circonstances du transfert. Les autorités de l’Eswatini n’ont pas non plus répondu aux questions du média britannique.