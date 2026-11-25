Liberté de la presse
En Centrafrique, silence radio et écrans noirs. Les médias observent ce mercredi une journée « sans information » à l'appel de l'Union des journalistes centrafricains.
L'initiative intervient au lendemain d'une manifestation ayant visé Radio Ndeke Luka. Signe de la pression exercée contre les journalistes de ce média, parmi les plus suivis du pays.
À travers cette initiative, les journalistes centrafricains veulent en réalité alerter sur les menaces et les intimidations dont ils sont victimes dans l'exercice de leur métier.
Et s'assurer que des mesures sont prises par les pouvoirs publics pour garantir leur sécurité. Face au climat de « peur » installé dans les rédactions selon leurs mots.
Les professionnels des médias promettent d'autres actions. Une rencontre avec les autorités est prévue vendredi.
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