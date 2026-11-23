La tension monte en Libye après une attaque contre deux navires au large de Benghazi, dont un bâtiment russe. Les forces navales de l’est du pays ont été placées en état d’alerte maximale. Kiev affirme avoir mené une opération contre des cibles militaires russes, tandis que les Nations unies réclament une enquête indépendante et mettent en garde contre une extension du conflit russo-ukrainien sur le sol libyen.

Face aux tensions croissantes en mer Rouge et au Moyen-Orient, la Chine renforce son engagement diplomatique dans la Corne de l’Afrique. Des émissaires chinois se sont rendus en Éthiopie, à Djibouti, en Égypte et en Érythrée pour promouvoir le dialogue, la sécurité régionale et la coopération entre les pays de la région.

Sur le front climatique, la COP31 s’achève en Turquie sans accord majeur. Les négociations ont buté sur les combustibles fossiles, le financement climatique et la capture du carbone. Cet échec relance les appels à une réforme d’un processus jugé paralysé par la règle du consensus.

En Afrique centrale, une tentative d’apaisement des tensions entre Nairobi et Kinshasa. Les présidents kényan William Ruto et congolais Félix Tshisekedi se sont rencontrés à Oyo, au Congo-Brazzaville, sous la médiation de Denis Sassou-Nguesso. Les deux dirigeants ont promis de privilégier le dialogue et de renforcer leur coopération économique et sanitaire.

Au Caire, le miel est à l’honneur. Le festival annuel célèbre les producteurs égyptiens et sensibilise les visiteurs aux différentes variétés de ce produit. Un secteur en développement, avec plus de 20 000 tonnes produites cette année et plusieurs milliers de tonnes exportées.

Agenda

Du 23 au 29 novembre, le Rwanda accueille le Mashariki African Film Festival, un rendez-vous consacré au cinéma africain avec des projections, des rencontres et des échanges autour de la création audiovisuelle du continent.

Le 26 novembre, en Égypte, nouvelle audience dans l’affaire Lina Attalah. La rédactrice en chef du média indépendant Mada Masr poursuit sa bataille judiciaire dans une procédure suivie par des organisations de défense de la liberté de la presse.

Le même jour, au Nigeria, le chauffeur impliqué dans l’accident d’Anthony Joshua comparaît devant la justice. Il est poursuivi après un drame qui a coûté la vie à deux proches du champion britannique de boxe poids lourd, lui-même blessé.

Le 27 novembre, l’Afrique du Sud doit annoncer la composition de son exécutif. Une échéance attendue dans un contexte marqué par les négociations et les équilibres au sein de la coalition au pouvoir.

Enfin, le 1er décembre, le Ghana met en circulation de nouveaux billets de banque. Ces nouvelles coupures, plus résistantes et sécurisées, circuleront aux côtés des anciens billets qui restent valables.

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