En Tanzanie, l’enquête se poursuit pour déterminer les causes du violent incendie qui a ravagé six hôtels en bord de mer, sur l’archipel semi-autonome de Zanzibar.

Selon les premiers éléments, le feu serait parti d’un four utilisé pour la cuisson du pain. Les autorités appellent toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives avant la fin des investigations.

L’incendie s’est déclaré samedi après-midi à l’hôtel Makofi, sur la plage de Nungwi, au nord de l’île. Attisées par de violents vents et favorisées par les toitures en chaume, les flammes se sont rapidement propagées aux établissements voisins.

Les images amateurs filmés sur les lieux du drame montre les flammes engloutissant les bâtiments en bord de mer et une épaisse fumée noire s'élevant tandis que des personnes se déplacent le long de la plage.

Des images prises depuis la mer montrent la fumée s'élevant au-dessus du littoral.

Les pompiers ont lutté contre le feu pendant près de trois heures avant de parvenir à le maîtriser.

Plusieurs employés des hôtels ont été blessés. Environ 180 touristes ont toutefois pu être évacués sains et saufs, selon les autorités.