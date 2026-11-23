Le conseil d’administration de Nvidia a voté lundi la réintégration de Jensen Huang en tant que directeur général et président.

Dix jours après sa démission engendrée par le scandale d’adultère, d’espionnage et de contrebande qui l’implique, le fondateur de l’entreprise de semi-conducteurs a retrouvé sa place.

Le conseil a déclaré que sa décision a été prise après avoir reçu “des avis des niveaux supérieurs du gouvernement de Etats-Unis, et sur la base de ces avis, le conseil est convaincu que le rétablissement de M. Huang ne présente aucun risque pour la sécurité nationale. "

Frappées par le scandale ces dernières semaines, les actions de Nvidia ont grimpé de 29% avant l’ouverture des marchés à l’annonce du retour de Jensen Huang.

Le conseil assure que la décision a été prise à l'unanimité après s’être entretenu avec le PDG, qui l’aurait laissé convaincu de sa franchise et de sa capacité à diriger l'entreprise.

Un comité formé par les directeurs indépendants du conseil est toutefois formé pour enquêter sur si oui ou non de Jensen Huang est la cible de renseignements étranger.