L'Espagne fait face à une forte pression migratoire dans l'archipel des Canaries. Plus de 10 000 migrants y sont arrivés depuis le début du mois de novembre, selon les chiffres communiqués par les autorités. Un afflux qui met particulièrement sous tension l'île d'El Hierro, où les capacités d'accueil sont désormais saturées.

Dimanche, plus de 350 migrants ont rejoint l'île à bord de six embarcations. Une septième, transportant 64 personnes, est arrivée lundi matin. Les services de secours maritimes et la Garde civile espagnole ont escorté plusieurs bateaux jusqu'au port de La Restinga. Plus de 100 cayucos ont ainsi atteint El Hierro depuis le début du mois. L'île, qui compte environ 12 000 habitants, accueille actuellement près de 900 migrants. Son centre d'accueil temporaire, prévu pour 500 personnes, a atteint sa capacité maximale.

Face à la situation, le gouvernement espagnol a annoncé une aide d'urgence de 5 millions d'euros pour renforcer le système de santé et limiter les conséquences socio-économiques de la crise sur l'île. Cette enveloppe vient s'ajouter aux 15,18 millions d'euros déjà débloqués pour l'accueil, l'assistance sur le littoral et les transferts de migrants. Les autorités locales, qui ont déclaré l'état d'urgence migratoire au début du mois, réclament également davantage de moyens et une accélération des transferts vers le continent.

À l'échelle de l'archipel, près de 24 000 migrants sont arrivés entre le 1er janvier et le 15 novembre. Un chiffre inférieur à celui enregistré en 2023, mais qui continue de mettre les infrastructures d'accueil sous pression. Le 14 novembre, 1 580 personnes ont débarqué en une seule journée, un record depuis le début des relevés il y a plus de trente ans. Le précédent, établi en 2020, était de 1 461 arrivées en 24 heures.