Chine : 5 000 drones illuminent le ciel au-dessus des Trois Gorges

Parfaitement synchronisés, les appareils ont dessiné d'immenses tableaux lumineux représentant les montagnes couvertes de feuilles rouges, les paysages traversés par le fleuve Yangtsé et les célèbres gorges de la région. Baptisé Lumières et ombres des Trois Gorges, le spectacle s'est déroulé en douze séquences, faisant apparaître tour à tour des bateaux de croisière, des spécialités culinaires locales et la déesse de Wushan, figure emblématique des légendes régionales. Devant les spectateurs rassemblés pour l'occasion, les drones ont également formé des caractères chinois invitant les visiteurs à découvrir les montagnes parées de leurs couleurs automnales. Cette représentation s'inscrivait dans la 20e édition du Festival international des feuilles rouges des Trois Gorges du Yangtsé et la septième Semaine du cinéma artistique de la déesse de Wushan, organisée du 20 au 23 novembre. Chaque automne, les versants des gorges se couvrent de feuillages rouges et orangés, attirant les visiteurs venus admirer ces paysages spectaculaires. En reproduisant ces décors naturels dans le ciel, les organisateurs souhaitaient mettre en valeur le patrimoine, les traditions et les attraits touristiques de la région. Projections de films, expositions, spectacles et animations culturelles accompagnaient également les festivités. Entre technologie et nature, ce ballet de milliers de points lumineux a offert une nouvelle manière de célébrer les couleurs de l'automne.