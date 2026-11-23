Le Tribunal arbitral du sport rendra mardi sa décision concernant le recours formé par le Sénégal contre la décision de lui retirer le titre de la Coupe d'Afrique des nations de cette année, a indiqué le tribunal.

Le Sénégal conteste la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de déclarer le Maroc vainqueur, le Sénégal avait battu le pays hôte 1-0 après prolongation lors de la finale disputée en janvier à Rabat. Les arguments du Sénégal, ainsi que ceux du Maroc et de la CAF, ont été entendus par le TAS à Lausanne début octobre.

Un communiqué du TAS publié lundi indique que «les parties ont été informées que la décision du TAS sera rendue mardi 24 novembre 2026 dans le courant de l’après-midi».

Il ne précise pas l’heure.

Le TAS avait initialement promis une décision dans les jours suivant l’audience du 8 octobre, mais a ensuite décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée «sentence du TAS». Ce processus nécessite plusieurs semaines.

Les sentences du TAS ont la même valeur qu’un jugement rendu par un tribunal national et sont exécutoires conformément à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Elles peuvent être exécutées par les fédérations sportives ou les tribunaux nationaux, selon les circonstances.

En finale, le Sénégal a quitté le terrain pendant 14 minutes après qu’un penalty lui a été infligé en fin de temps réglementaire ; plusieurs joueurs sont retournés aux vestiaires en signe de protestation avant de reprendre le jeu.

Le Maroc a manqué ce penalty, ce qui a entraîné le match en prolongation, au cours de laquelle le Sénégal a inscrit le but décisif pour s’assurer la victoire.

Cependant, il s’est vu retirer son titre deux mois plus tard après que la Commission d’appel de la CAF a jugé que le Sénégal avait déclaré forfait en quittant le terrain, annulant ainsi le résultat et attribuant une victoire 3-0 au Maroc.

Le Sénégal a rapidement interjeté appel devant la plus haute instance sportive, le TAS, dont la requête a été déposée le 25 mars mais n’a été examinée que six mois plus tard. Leur argumentation repose sur le fait que la décision de l’arbitre est définitive et qu’il a autorisé la poursuite du match.