Les forces navales de l’est de la Libye ont relevé leur niveau d’alerte au maximum après des frappes contre deux navires près de Benghazi, dont une corvette de la marine russe. Kiev revendique l’opération, menée dimanche à l’aide de drones maritimes. Les Nations unies appellent à une enquête.

Les forces navales de l’est de la Libye sont en état d’alerte maximale. Au lendemain des frappes qui ont visé deux navires dans le port et au large de Benghazi, les autorités militaires assurent que la situation est désormais sous contrôle.

Abu Bakr al-Badri, officier des opérations navales de l’Armée nationale libyenne, a indiqué que des unités étaient rapidement intervenues pour participer au sauvetage de l’équipage du navire commercial ciblé et assurer sa sécurité.

Il a également affirmé que les forces armées resteraient en état d’alerte maximale afin de répondre à toute menace pesant sur la sécurité du pays, son intégrité territoriale et ses ressources.

Kiev revendique une opération contre deux navires russes

L’Ukraine est à l’origine de ces frappes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi que les forces ukrainiennes avaient mené une opération contre deux cibles militaires russes près du port libyen de Benghazi. Il a également diffusé une vidéo de l'attaque sur le réseau social X.

Dans un communiqué, les services de sécurité ukrainiens affirment avoir détruit dimanche une corvette de la marine russe et frappé un cargo utilisé pour transporter du matériel militaire russe.

Selon deux responsables libyens, l'attaque menée à l'aide de drones maritimes a gravement endommagé la corvette russe alors qu'elle se trouvait à la base navale de Benghazi.

D'après les services de sécurité ukrainiens, l'opération conjointe a mobilisé sept drones maritimes de fabrication ukrainienne, lancés depuis un navire-mère. La corvette Merkuriy, affectée à la flotte russe de la mer Noire, aurait été détruite à l'intérieur du port. Un hélicoptère Ka-27 qui se trouvait à son bord aurait également coulé.

Un deuxième navire, le MV Angara, également visé, est présenté par Kiev comme un cargo soumis à des sanctions et utilisé pour approvisionner les lignes logistiques militaires russes vers la Syrie et la Libye.

L'ONU réclame une enquête

Dimanche matin, de fortes explosions ont été entendues à Benghazi. Des flammes ont été aperçues au-dessus de la base navale. Selon les autorités de l'est de la Libye, les services de la protection civile sont intervenus pour maîtriser l'incendie.

Le navire aurait accosté à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en marchandises, dans le cadre d'un accord de coopération entre la Russie et le gouvernement libyen basé dans l'est du pays.

De leur côté, les Nations unies ont appelé à l'ouverture d'une enquête sur les attaques contre les navires près de Benghazi.