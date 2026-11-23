Lundi, le parquet zambien a officiellement inculpé le principal chef de file de l'opposition pour trahison, dans le cadre d'un prétendu complot visant à renverser le gouvernement.

Brian Mundubile, qui est arrivé deuxième derrière le président Hakainde Hichilema lors des élections législatives du 13 août, est en garde à vue avec son colistier depuis près de trois mois, après que les deux hommes ont revendiqué la victoire aux élections.

Ils ont été inculpés de trahison aux côtés de 12 autres personnes, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.

Le parquet affirme que ce groupe aurait comploté pour renverser le gouvernement entre avril et août 2026, et que Mundubile et un homme d’affaires auraient financé une formation militaire en Russie dans le cadre de cette opération présumée.

Ancien ministre, Brian Mundubile a toujours nié toute implication dans ces faits.

Le magistrat Nthandose Chabala a renvoyé l’affaire devant la Haute Cour pour qu’elle soit jugée, bien que la date d’ouverture du procès ne soit pas encore connue.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent jusqu’à la prison à perpétuité.

Des organisations de défense des droits humains accusent les autorités zambiennes de répression politique depuis les élections d’août, dont le déroulement a été marqué par des irrégularités selon les missions d’observation internationales.

Le premier mandat d'Hichilema a également été marqué par des inquiétudes concernant les libertés politiques, les partis d’opposition et les organisations de la société civile accusant son gouvernement de restreindre la liberté d’expression. Des accusations que le gouvernement nie.

Autre signe de ce que les détracteurs dénoncent comme une répression grandissante dans ce pays d’Afrique australe, riche en cuivre : en septembre, les autorités ont annulé les passeports de six opposants au gouvernement alors qu’ils se trouvaient à l’étranger.