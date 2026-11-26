Alors que des données issues du piratage de l’agence russe des statistiques ont été recoupées par deux médias indépendants, le Kremlin a refusé, mercredi 25 novembre, de commenter les estimations faisant état de plus de 700 000 soldats russes tués depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, en février 2022.

Le Kremlin refuse de confirmer ou d’infirmer les estimations des pertes militaires russes en Ukraine. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a renvoyé la question au ministère de la Défense, seul habilité, selon lui, à communiquer officiellement sur le bilan humain du conflit. « Je suggère de ne pas prêter attention à aucune autre donnée », a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien.

Ces estimations reposent sur des données que deux groupes de hackers, les Cyber Partisans bélarusses et le collectif pro-ukrainien Silent Crow, affirment avoir obtenues après avoir piraté, début novembre, l’agence nationale russe des statistiques (Rosstat). Ils disent avoir accédé au registre civil des décès, comprenant notamment les causes de la mort. Selon leur analyse, entre 394 000 et 450 000 Russes auraient été tués au combat entre février 2022 et fin août 2026.

Les médias indépendants russes Mediazona et Meduza ont procédé à des recoupements avec d’autres registres afin de vérifier l’authenticité des données. En intégrant une estimation des militaires portés disparus et présumés morts, leurs calculs portent le bilan à plus de 700 000 soldats russes tués à la fin de septembre 2026.

Bilan humain particulièrement lourd

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, en février 2022, Moscou n’a publié aucun bilan actualisé de ses pertes militaires. En septembre de la même année, les autorités russes avaient fait état d’environ 6 000 soldats tués en six mois de guerre, un chiffre largement jugé sous-évalué par les observateurs.

Pour alimenter ses effectifs, la Russie a mobilisé plus de 300 000 réservistes à l’automne 2022 et poursuit depuis un recrutement permanent, assorti de rémunérations élevées. Elle a également enrôlé des dizaines de milliers de détenus et recruté des combattants à l’étranger. Des accusations de recrutement trompeur ont notamment été formulées concernant ces derniers. La Corée du Nord a, par ailleurs, envoyé des dizaines de milliers de soldats en soutien aux forces russes lors des combats dans la région de Koursk, entre fin 2024 et début 2025.

Les données issues du piratage de Rosstat ne prennent toutefois pas en compte les militaires blessés, les disparus ni les combattants étrangers, selon les groupes à l’origine de leur divulgation.

L’armée ukrainienne subit également de lourdes pertes. En juillet, le président Volodymyr Zelensky avait évoqué environ 50 000 soldats ukrainiens tués, un bilan contesté par plusieurs observateurs. Au début du même mois, le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centre de recherche américain, estimait entre 125 000 et 150 000 le nombre de militaires ukrainiens morts depuis le début de la guerre. Côté russe, ce centre de recherches évaluait alors les pertes du Kremlin entre 400 000 et 450 000 morts, ce qui s'approche des estimations basées sur la fuite de données de Rosstat.