Devant l'hôpital général d’Imbaba de Gizeh, en égyte, des hommes et des femmes attendent des nouvelles de leurs proches, victimes d'un accident survenu mercredi impliquant un camion-citerne sur une autoroute.

Le gigantesque incendie provoqué par cet accident a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés, selon les autorités égyptiennes. Les causes du drame n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a présenté ses condoléances aux victimes.

Les accidents de la route mortels font des milliers de victimes chaque année en Égypte.

Les excès de vitesse, le mauvais état des routes et le non-respect du code de la route sont les principales causes de la plupart des accidents.